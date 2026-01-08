ДТЕК повідомляє про посилений режим роботи в Києві та області через негоду

У Києві та Київській області очікується погіршення погодних умов, повідомляє ДТЕК 8 січня.

За повідомленням, компанія переходить у посилений режим роботи через негоду.

«Очікуються пориви вітру та суттєве похолодання, близько 10 градусів морозу. Така погода може триматись тиждень. Аварійні бригади ДТЕК переведені у посилений режим та працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії», – заявляє пресслужба.

ДТЕК просить користувачів користуватися електроенергією ощадливо, щоб не перевантажувати мережу.

Раніше віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба заявив про обмеження руху через негоду на дорогах у Рівненській та Житомирській областях.

Державна служба України з безпеки на транспорті попереджала про ризик зупинки руху у Закарпатській та Івано-Франківській областях через снігопад. За даними Міненерго, через негоду на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти кількох областей, серед яких є Івано-Франківська та Закарпатська.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про підготовку до погіршення погодних умов через наближення циклону.

Погіршення погодніх умов, яке очікується в Україні, створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, яка вже зазнає російських атак. В уряді заявили про ухвалення низки рішень, щоб відповідні служби були готові до негоди і могли вчасно надати допомогу.



