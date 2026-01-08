Віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба заявив про обмеження руху через негоду на дорогах у Рівненській та Житомирській областях.

За його словами, у Рівненській області на автодорозі М-06 тимчасово обмежено рух для вантажівок, також обмежується рух на М-06 в Житомирській області в бік Рівного.

Кулеба попередив, що додатково на Львівщині можуть обмежити рух в бік Рівненщини по М-06.

Як він повідомив у телеграмі, дорожні служби працюють у посиленому режимі задля ліквідації наслідків сильних снігопадів – на дорогах працюють понад 970 одиниць техніки та більше тисячі людей.

За словами Кулеби, нині у західних областях фіксується значний сніг, на перевалах працює спецтехніка, у північних і центральних регіонах — ожеледиця, крижаний дощ, а у східних і північно-східних областях — дощі та складні погодні умови.

Він також закликав водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби.

Раніше Державна служба України з безпеки на транспорті попередила про ризик зупинки руху у Закарпатській та Івано-Франківській областях через снігопад.

За даними Міненерго, через негоду на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти кількох областей, серед яких є Івано-Франківська та Закарпатська області.

Погіршення погодніх умов, яке очікується в Україні, створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, яка вже зазнає російських атак. В уряді заявили про ухвалення низки рішень, щоб відповідні служби були готові до негоди і могли вчасно надати допомогу.



