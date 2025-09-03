Понад третина боїв за минулу добу відбулася на Покровському і Новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

На фронті 2 вересня зафіксовано 166 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 81 авіаційний удар, скинув 150 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 809 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 173 дрони-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, пункт управління та артилерійський засіб противника», – вказано в ранковому зведенні.

Понад третина боїв відбулася на двох напрямках у Донецькій області – Покровському і суміжному з ним Новопавлівському.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Маяк, Нове Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Вільне, Родинське, Молодецьке та у бік Покровська й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому та Придніпровському напрямках.

Командування повідомляє про 17 російських атак на Новопавлівському напрямку, один бій тривав на момент зведення.

Сили оборони відбили три напади РФ на Придніпровському напрямку.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

За його словами, загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року Москва втратила вбитими і тяжко пораненими понад 290 тисяч своїх військових.