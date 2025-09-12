Медіа: принц Гаррі прибув до столиці України

Британські медіа повідомляють, що до Києва із неанонсованим візитом приїхав молодший син короля Великої Британії, герцог Сассекський Гаррі.

Як цитує видання The Guardian, принц Гаррі приїхав на запрошення українського уряду з наміром «зробити все можливе» для допомоги в реабілітації поранених українських військових. Це його перший візит до Києва.

«Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення», – сказав він.

Очікується, що він і команда фонду Invictus Games представлять деталі нових ініціатив із реабілітації поранених. Як анонсує The Guardian, принц Гаррі також зустрінеться з українськими ветеранами та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Офіційно про візит принца Гаррі до Києва наразі не повідомлялося.

Фундація Invictus Games була заснована принцем Гаррі ще у 2014 році, у перших іграх в Лондоні взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. У 2017 році до «Ігор Нескорених» приєдналася і Україна.



