Голова МВС повідомив про призначення своїм заступником офіцера з бойовим досвідом

Заступником міністра внутрішніх справ України призначили офіцера з багаторічним досвідом служби і бойових дій – полковника поліції Сергія Науменка, повідомив очільник МЗС Ігор Клименко.

«Його команда аеророзвідки, сформована в перші дні повномасштабної війни, допомогла вчасно виявити ворога на підступах до Києва і сприяла успішній обороні столиці. Попри отримане поранення під час артобстрілу в Рубіжному, Сергій Науменко продовжив виконувати завдання. Брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці і Бахмуті», – повідомив Клименко.

За його словами, Науменко відповідатиме за такі напрямки діяльності МВС:

формування і реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону й охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

координацію реалізації повноважень міністра у військово-політичному й адміністративному керівництві Національною гвардією України;

функціонування і розвиток єдиної системи авіаційної безпеки й цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС і НГУ.

Крім того, за повідомленням міністра, у сфері відповідальності його заступника буде вдосконалення законодавства у межах компетенції, організація застосування авіаційних і безпілотних підрозділів, розвиток підготовки льотного складу і координація діяльності авіаційних підприємств у сфері управління МВС.

Як вказано на сайті МВС, у міністра внутрішніх справ нині є шестеро заступників, одним із яких є Науменко. Його призначили на посаду 1 вересня. Згідно з повідомленням, до цього, від травня 2023 року він був директором Департаменту авіаційної безпеки МВС України.

Минулого місяця очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в ОП проведуть реформу з метою залучити до роботи військовослужбовців із підтвердженим бойовим досвідом або ветеранів.