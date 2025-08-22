Єрмак анонсував реформу ОП із наміром залучити військових і ветеранів

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в ОП проведуть реформу з метою залучити до роботи військовослужбовців з підтвердженим бойовим досвідом або ветеранів бойових дій.

«Ми впроваджуємо дещо важливе. Мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство… Не всі з них – кадрові військові, чимало добровольців пішли з цивілки… Сьогодні я запропонував президенту України реформувати ОП. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій», – написав Єрмак у телеграмі 22 серпня.

За його словами, планується залучити військових чи ветеранів як працівників усіх рівнів, «у всіх департаментах без винятку». Який відсоток вони складатимуть, голова ОП не уточнив. Він також не назвав імен військових чи ветеранів, яких планують залучити до роботи в офісі Зеленського.

Єрмак зазначив, що президент Володимир Зеленський підтримав цю ідею.

«Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату», – заявив голова ОП і навів приклад свого заступнику, полковник Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою «Холодний Яр».

Президент Зеленський призначив Палісу заступником керівника Офісу президента в листопаді минулого року.

Точна кількість працівників ОП на даний час – невідома. У листопаді 2021 року агенція «Українські новини» з посиланням на відповідь Офісу президента на свій запит повідомила, що кількість штатних працівників ОП з січня 2019 року, тобто часів каденції п’ятого президента України Петра Порошенка, скоротилась із 395 до 350 у 2021 році.