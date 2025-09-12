Сибіга: до Києва прибули голова МЗС Польщі та журналістка Енн Епплбом

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва – про це повідомив, зокрема, голова МЗС України Андрій Сибіга.

«Ласкаво просимо до Києва, Радеку!» – написав він у своїх соцмережах.

Міністр додав, що до столиці також прибула американська журналістка та історикиня Енн Епплбом.

«На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо змістовні переговори про нашу спільну безпеку, вступ України до ЄС та НАТО, а також про тиск на Москву», – заявив Сибіга.

Сікорський оприлюднив звернення з-під посольства Польщі в Києві, записане з послом в Україні Пьотром Лукасевичем. Лукасевич, зокрема, нагадав, що консульський відділ дипломатичної установи постраждав під час однієї з російських атак на Київ улітку.

Міністр закордонних справ Польщі також зазначив, що в час, коли у повітряний простір країни потрапили 19 російських дронів, Росія запустила по Україні понад 400 дронів і 40 ракет.

«Це не була помилка», – заявив Сікорський.

Під час нічної атаки по Україні 10 вересня 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі, їх збили сили НАТО. В операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО.





Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.



