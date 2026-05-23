Українські військові пробігли Soldier Field 10 у Чикаго

У центрі Чикаго під час офіційних заходів Memorial Day Weekend у США українські військові разом із американськими ветеранами взяли участь у забігу Soldier Field 10, одному з найвідоміших меморіальних спортивних заходів Сполучених Штатів.

За повідомленням співорганізаторів української участі, Kyiv Committee of Chicago Sister Cities International, 10 українських військовослужбовців прибули до США, щоб нагадати світові: війна проти України триває щодня – разом із втратами, пораненими та новими атаками Росії.

Під час офіційної церемонії відкриття забігу українська делегація долучилася до Circle of Remembrance – меморіального вшанування загиблих військових. Окремо організатори заходу віддали шану п’ятьом полеглим українським героям, яких згадали перед стартом забігів на 10 миль та 10 кілометрів.

Серед учасників забігу – ветеран Юрій Цинтилевич, який проходить реабілітацію після важких бойових поранень, отриманих під час захисту України. У Чикаго він подолав дистанцію Soldier Field 10 – як символ незламності українських військових навіть після фронту.

Протягом візиту українська делегація також відвідала Український національний музей, Український інститут сучасного мистецтва, школу при Катедральному соборі Святого Миколая та Українську православну церкву Святого Андрія у Блумінгдейлі – місце пам’яті Героїв Небесної Сотні, жертв Голодомору та українських і американських ветеранів.

Окремою частиною програми стало покладання вінка на могилу Михайла Яворського (позивний «Чикаґо») – ветерана армії США українського походження, який після початку повномасштабного вторгнення повернувся захищати Україну та загинув у бою у 2023 році, рятуючи побратимів. Посмертно йому присвоєно звання Героя України.

Організаторами та партнерами візиту виступили Kyiv Committee of Chicago Sister Cities International, БФ «Ветеранська десятка», БФ «Весна!», Revived Soldiers Ukraine та Ukrainian Running Club Chicago.