Міністерство у справах ветеранів очікує, що інститут помічника ветерана в Україні запрацює з осені. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Проєкт спочатку запрацює в чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Миколаївській.

«Ми хочемо вийти на фінал... Тобто цих людей 400. Їх потрібно відібрати, їх потрібно підготувати, навчити, як працювати. І пріоритетом є те, що вони будуть саме з числа ветеранів або членів родин, тому що це люди, які будуть працювати за принципом «рівний-рівному», – сказала Лапутіна.

«Тобто вони знатимуть проблеми ветеранів. Але треба їм трошки додати навичок і комунікаційних, і інформаційних, тобто щоб повністю володіти нормативно-правовою базою, переліком послуг і так далі. І я думаю, що з осені цього року проєкт вже запуститься, вже помічники ветерана будуть зустрічати», – додала вона.

За словами міністерки, помічник, зокрема, допоможе правильно звернутися до відповідної інституції за відповідною довідкою, отримати допомогу.

«Ми цих помічників ветерана інституціалізуємо на рівні громад. На рівні районів будуть створені сервісні служби, сервісні центри, які будуть надати ветеранам послуги, у тому числі в електронному форматі. Ми зараз підписали також меморандум з асоціацією ЦНАПів. Ми хочемо увійти в кожен ЦНАП з ветеранським вікном, де будуть надані відповідні послуги, які людина зможе там отримати», – сказала вона.

Раніше в міністерстві заявляли, що розпочати пілотний проєкт створення інституту помічника ветерана у перших чотирьох областях України планують у травні. За даними урядовців, заробітна плата помічника ветерана становитиме в середньому 16 тисяч гривень.

Майбутніх помічників ветерана готуватимуть при центрах ветеранського розвитку на базі визначених закладів вищої освіти. Кандидатами можуть бути громадяни України, які володіють українською мовою, проживають у тій територіальній громаді, де буде запроваджений пілотних проєкт, у пріоритеті – ветерани й ветеранки, які виявлять таке бажання, а також члени їхніх сімей та родин загиблих військових.