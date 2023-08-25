У Криму відправили до СІЗО трьох активістів, затриманих силовиками РФ після обшуків

Підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя відправив на два місяці до СІЗО Руслана Асанова, Аметхана Умерова і Ремзі Німетулаєва, яких російські силовики затримали напередодні після обшуків у їхніх будинках. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, Німетулаєву й Асанову висунули звинувачення в «організації діяльності терористичної організації», Аметхану Умерову – в «участі у діяльності терористичної організації». Активісти провину не визнають.

Крім того, 25 серпня російський суд обере запобіжний захід ще трьом затриманим напередодні активістам – Сейдамету Мустафаєву, Ельдару Якубову та Абдулмеджиту Сейтумерову.

Напередодні повідомлялося, що в Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар – Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Ремзі Неметулаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова і Аметхана Умерова.

Раніше голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв повідомляв, що за шість місяців 2023 року було зафіксовано 37 обшуків, з яких 29 – у будинках кримських татар.

Напередодні генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що в окупованому Криму утримують понад 180 українських політв’язнів, а з березня 2022 року до адміністративної відповідальності там притягнули щонайменше 370 людей за «дискредитацію армії РФ».

Про обшуки у кримських татар в окупованому Криму повідомляють регулярно. За даними Кримськотатарського ресурсного центру (КРЦ), лише в червні цього року в окупованому Криму було зафіксовано 15 політичних затримань, вісім – щодо представників корінного кримськотатарського народу.

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