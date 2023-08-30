ГУР нищить російську авіацію: що це дає Україні, і як реагують у Росії

Україна атакувала військові об'єкти одразу у шести областях Росії

У ГУР кажуть про знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76 на військовому аеродромі у Пскові, а в Брянську БПЛА вдарив по заводу мікроелектроніки.

Як це вплине на хід війни? Чи відобразиться на подіях на фронті? Як реагують у Кремлі?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Смертельний інцидент у Дніпрі: що каже закон?

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень поліцейського у Дніпрі, який застрелив нетверезого водія авто. В прокуратурі запевняють: чоловік поводився агресивно і ігнорував накази правоохоронців.

Чому справу не кваліфікують як оборону, та які права мають українські поліцейські порівняно з колегами із західних країн?

Псевдовибори в окупації: чим це загрожує?

Дрони атакували так звані виборчі дільниці на окупованій території Запоріжжя. А самі так звані вибори на українських територіях РФ планує провести вже у вересні. Чим окупанти тиснуть на місцевих, як змушуватимуть людей йти на вибори та які можливості це відкриває для Кремля?

Таємничі похорони Пригожина і російські найманці в Африці

Таємничі похорони Пригожина та відмова від пропозиції Бразилії щодо допомоги у розслідуванні авіатрощі.

Чому у Кремлі не хочуть згадувати ватажка найманців та чи пов'язаний державний переворот в Габоні з діяльністю ПВК? І як події в Африці впливатимуть на геополітику континенту?