ГУР нищить російську авіацію: що це дає Україні, і як реагують у Росії

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У ГУР кажуть про знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76 на військовому аеродромі у Пскові, а в Брянську БПЛА вдарив по заводу мікроелектроніки.
Як це вплине на хід війни? Чи відобразиться на подіях на фронті? Як реагують у Кремлі?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:
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ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень поліцейського у Дніпрі, який застрелив нетверезого водія авто. В прокуратурі запевняють: чоловік поводився агресивно і ігнорував накази правоохоронців.
Чому справу не кваліфікують як оборону, та які права мають українські поліцейські порівняно з колегами із західних країн?
- Псевдовибори в окупації: чим це загрожує?
Дрони атакували так звані виборчі дільниці на окупованій території Запоріжжя. А самі так звані вибори на українських територіях РФ планує провести вже у вересні. Чим окупанти тиснуть на місцевих, як змушуватимуть людей йти на вибори та які можливості це відкриває для Кремля?
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