З кінця серпня міністр оборони Китаю не з’являється на публіці – FT

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу тривалий час не з’являється на публіці, звернула увагу газета Financial Times. Повідомляється, що 16-17 серпня був зі візитом у білоруському Мінську, потім у Пекіні виступив на безпековому форумі, і після цього зник з поля зору.

Британська газета, що посилається на три джерела в адміністрації США, пише, що Сполучені Штати вважають, що 65-річного Лі усунули від виконання обов’язків і він перебуває під слідством китайської влади.

Тим часом агентство Reuters повідомило, що Лі Шанфу, який є одним із п’яти членів Державної ради КНР, тиждень тому відмовився від зустрічі з представниками міністерства оборони В’єтнаму. Він також не з’явився на зустріч з керівником сінгапурського флоту.

Вашингтон наклав санкції на Лі Шанфу в 2018 році через закупівлю зброї у найбільшого російського експортера зброї «Рособоронекспорт».

У липні з поля зору громадськості зник міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Пізніше стало відомо, що його зняли з посади. Більш розширеної інформації про міністра досі немає.