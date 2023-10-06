США вислали з країни двох російських дипломатів

Вашингтон оголосив персонами нон-грата двох співробітників посольства РФ, які працюють у Сполучених Штатах, повідомила російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на американське зовнішньополітичне відомство.

За словами представника Держдепартаменту, дії США щодо офіційних осіб посольства Росії є чітким сигналом того, що «неприйнятні кроки» щодо персоналу американського посольства в Москві матимуть наслідки. У Держдепартаменті наголосили, що двох росіян зобов’язали покинути США у відповідь на висилку з Москви двох американських дипломатів.

У середині вересня МЗС Росії оголосило небажаними особами двох співробітників американського посольства і зажадало від них покинути РФ упродовж тижня.

Посольство США в Москві тоді висловило рішучий протест через «залякуванням та переслідуванням співробітників посольства».

Відносини Москви і Вашингтона, які кілька років перебували на низькому рівні, ще більше погіршилися після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Сполучені Штати заявляють, що не бачать зараз сенсу в переговорах на найвищому рівні, за винятком окремих питань, наприклад, щодо обміну ув’язненими. Голова МЗС Росії Сергій Лавров нещодавно заявив про неможливість у нинішніх умовах переговорів зі США щодо стратегічної стабільності.