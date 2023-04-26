Прокуратура Польщі вилучила кошти з рахунків російського посольства та торговельного представництва, повідомили у середу російські ЗМІ («РИА Новости», «РБК») з посиланням на посла РФ Росії у Польщі Сергія Андрєєва. За його словами, йдеться про великі суми як у польських злотих, так і в доларах США.

Андрєєв повідомив, що кошти з рахунків посольства та торговельного представництва у банку Santander перераховані на рахунки польської прокуратури. Повідомлення про це передали російському диппредставництву.

Слідом за цим банк Santander повідомив, що припинив співпрацю з посольством і закрив рахунки, додав посол. Він розцінив це як « грубе порушення» Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Рахунки російського посольства у Польщі були заблоковані у березні 2022 року, невдовзі після початку військового вторгнення Росії в Україну. Причиною блокування стали підозри польської влади, що гроші з рахунків посольства Росії могли використовуватись для фінансування тероризму чи відмивання незаконно отриманих коштів. У відповідь російська сторона також заморозила рахунки польського посольства у Москві.

Крім того, Польща вилучила у російського диппредставництва кілька об’єктів нерухомості, включаючи будівлю, де жили дипломати, та базу відпочинку під Варшавою.

Польське видання Rzeczpospolita торік повідомляло, що на рахунках посольства Росії в Польщі було заблоковано близько 5 млн злотих, або 1,1 млн дол.

Польща – одна з найактивніших противниць військового вторгнення Росії в Україну. Вона надає значну військову допомогу Україні як у рамках НАТО, так і самостійно. Країна прийняла кілька мільйонів біженців з України – більше, ніж будь-яка інша. У Польщі регулярно відбуваються акції протесту проти війни. Торік у травні у Польщі російського посла Андрєєва облили червоною фарбою на знак протесту.