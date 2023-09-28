Легіон «Свобода Росії» заявив про бій у Бєлгородській області. У РФ заперечили перехід кордону, але визнали боєзіткнення

Легіон «Свобода Росії» вдень заявив про бій у Бєлгородській області РФ.

Згодом у телеграм-каналі легіону – збройного підрозділу, створеного, як стверджується, із росіян, які воюють на боці України – повідомили, що штурмова група виконала завдання на території Росії.

«Провівши близько доби у Бєлгородській області, сміливо можемо сказати: поставлені завдання – виконані, всі легіонери – цілі та неушкоджені. Противник зазнав втрат у живій силі та техніці», – йдеться у повідомленні.

В оперативному штабі Бєлгородської області заперечили повідомлення про перехід кордону ДРГ біля сіл Старосілля та Теребрено, але визнали, що був бій на «лінії розмежування».

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков опублікував у телеграмі фотографії наслідків нібито обстрілу Теребрено.

У Міноборони РФ наразі цю інформацію не коментували, але заявили про нібито спробу української сторони атакувати БПЛА. За твердженням Москви, сили ППО знищили безпілотників над Бєлгородською областю.

Бійці ​«Російського добровольчого корпусу» (РДК) та Легіону «Свобода Росії» 22 травня вперше прорвали державний кордон Росії з Україною і опинилися на території Бєлгородської області РФ.

У червні формування зробило це знову, повідомляючи про щонайменше 14 загиблих російських військовослужбовців.

Під час цих рейдів через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

У британській розвідці вважають, що рейди російських добровольців змусили Кремль постати перед дилемою: зміцнити прикордонні регіони чи посилити лінії фронту в Україні.