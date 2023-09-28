Легіон «Свобода Росії» заявив про бій у Бєлгородській області. У РФ заперечили перехід кордону, але визнали боєзіткнення

Легіон «Свобода Росії» вдень заявив про бій у Бєлгородській області РФ.
Згодом у телеграм-каналі легіону – збройного підрозділу, створеного, як стверджується, із росіян, які воюють на боці України – повідомили, що штурмова група виконала завдання на території Росії.
«Провівши близько доби у Бєлгородській області, сміливо можемо сказати: поставлені завдання – виконані, всі легіонери – цілі та неушкоджені. Противник зазнав втрат у живій силі та техніці», – йдеться у повідомленні.
В оперативному штабі Бєлгородської області заперечили повідомлення про перехід кордону ДРГ біля сіл Старосілля та Теребрено, але визнали, що був бій на «лінії розмежування».
Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков опублікував у телеграмі фотографії наслідків нібито обстрілу Теребрено.
У Міноборони РФ наразі цю інформацію не коментували, але заявили про нібито спробу української сторони атакувати БПЛА. За твердженням Москви, сили ППО знищили безпілотників над Бєлгородською областю.
Бійці «Російського добровольчого корпусу» (РДК) та Легіону «Свобода Росії» 22 травня вперше прорвали державний кордон Росії з Україною і опинилися на території Бєлгородської області РФ.
У червні формування зробило це знову, повідомляючи про щонайменше 14 загиблих російських військовослужбовців.
Під час цих рейдів через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.
У британській розвідці вважають, що рейди російських добровольців змусили Кремль постати перед дилемою: зміцнити прикордонні регіони чи посилити лінії фронту в Україні.
Російські добровольці, які воюють за Україну: хто вони і чому здійснюють рейди в РФ?
Російські добровольці в Україні згруповані в «Російський добровольчий корпус» (РДК) та Легіон «Свобода Росії». Загальна їхня чисельність точно невідома, але може коливатись від кількох сотень до кількох тисяч.
Вони неодноразово здійснювали рейди на територію Російської Федерації, переходячи українсько-російський кордон. Рейди здійснювались переважно на Бєлгородську та Брянську області Росії.
На підтвердження реальності своїх дій бійці РДК та Легіону «Свобода Росії» постять фотографії та відео з прикордонних пунктів з російського боку, біля поштових відділень та дорожніх вказівників, аби довести, що вони – справді на території Росії.
Глибина їхнього проникнення в Росії теж різна – від кількох кілометрів до максимально 130 кілометрів (село Любимівка Брянської області).
Принаймні один раз через дії добровольців у Бєлгородській області 23 травня 2023 року влада Росії оголошувала режим контртерористичної операції. Також у кінці травня під час рейду добровольців російська влада змушена була перемістити 3-тю мотострілецьку дивізію 20-ї загальновійськової армії з окупованих частин Луганської області України на російську Бєлгородщину.
Російські добровольці також публікували відео з полоненими солдатами армії Росії, яких вони брали в полон під час рейдів, а також звітували про підбиття принаймні двох російських танків, а також пари БМП та БРДМ.
Російські добровольці жартували (в стилі роспропаганди 2014 року), що купили зброю і форму «у воєнторзі».
Деякі європейські країни – наприклад, Бельгія – висловлювали стурбованість, що ці бійці використовували за межами України автоматичну зброю, поставлену ЗСУ Бельгією. Щодо західної зброї, то командири добровольчих підрозділів пояснювали, що відбили цю зброю в армії Росії під Бахмутом після того, як росіяни спершу захопили ту західну зброю у ЗСУ.
Військово-політичне керівництво України офіційно не говорить про будь-яку причетність до дій російських добровольців на території РФ. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав 22 травня, що Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, «проте з цікавістю спостерігає за їхнім розвитком».
«Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках», – додав Подоляк, який також назвав бойові дії на території РФ «кінцем епохи «путінської стабільності».
Українські користувачі соцмереж на тлі рейдів активно писали про створення «Бєлгородської народної республіки» на території Росії –мовляв, у відповідь на дії Москви щодо створення так званих «ДНР» та «ЛРН» на сході України в 2014 році.
За статусом російські добровольці перебувають в структурі ЗСУ, але, як сказав представник ГУР МО Андрій Юсов, «якщо говорити про їхню діяльність на території РФ, як громадяни РФ, звичайно, вони вдома діють автономно».
Представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський зауважив, що на час рейду на територію Бєлгородської області добровольці «Російського добровольчого корпусу» та Легіону «Свобода Росії» брали звільнення зі служби в ЗСУ, себто йшли у відпустку.
Причини
Причинами своїй збройних рейдів російські добровольці називають боротьбу за звільнення російського народу від «антинаціонального режиму» і що вони виступають проти «злочинної кремлівської влади та всіх осіб, котрі віддають та виконують злочинні накази», а також тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну.
Олексій Барановський, представник Політцентру російської озброєної опозиції, сказав, що «ціль максимум – взяти Кремль і видати Путіна міжнародному трибуналу».
Російське телебачення спочатку було спантеличене – як повідомляти про військові операції російських добровольців на території самої Росії? Але потім на телеканалах Росії їх почали називати «неовласівцями» і звинувачувати в «фашизмі».
Хто вони?
У складі РДК та Легіону «Свобода Росії» воюють громадяни РФ, серед яких є колишні військові армії Росії, а також ексспівробітники ФСБ та МВС. Також є й колишні активісти крайніх правих російських націоналістичних рухів, які розчарувались в ідеях «русского мира».
Підсумовуючи вторгнення на територію РФ у травні 2023 року, один з провідних бійців Легіону «Свобода Росії» з позивним «Цезар» сказав, що головним висновком після операції є те, що «кордон (Росії) не на замку» і порадив людям в Кремлі «не розслаблятись».
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