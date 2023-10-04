Військові РФ стверджують, що збили 31 український безпілотник уночі 4 жовтня

У ніч на 4 жовтня над Бєлгородською, Брянською та Курською областями було знищено 31 український безпілотник літакового типу, заявило Міноборони Росії.

За словами губернатора Бєлгородської області Вʼячеслава Гладкова, над регіоном «збито близько 19 обʼєктів». Попередньо пошкоджено адміністративну будівлю у Бєлгороді, будинок у селі Шишине та три автомобілі. Вранці Гладков пообіцяв відразу ж розпочати «виправлення ситуації».

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що над регіоном знищено один безпілотник – постраждалих та руйнувань немає. Також він написав, що Україна обстріляла кілька районів області касетними боєприпасами – пошкоджено кілька будинків та господарських споруд.

Курська влада про атаки не повідомляла.

Міноборони Росії також заявило про припинення вилазки до Криму українських десантників, які прямували на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.

За півтора року війни з Україною російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів, підрахувало видання РБК. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах. Регіональна влада переважно стверджує, що атаки відбуваються з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.