Малоймовірно, що РФ зможе досягти значного прориву на Лимано-Куп’янському напрямку – британська розвідка

В останні місяці сили РФ наростили свою боєздатність на Лимано-Куп’янському напрямку. Однак Збройні сили України зберігають значну оборонну присутність тут, і малоймовірно, що Росія зможе досягти значного прориву, йдеться в огляді Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«За останні два тижні відбулося значне посилення російської наступальної активності у напрямку Куп’янськ-Лиман. Російські обстріли посилилися, і підрозділи російських 6-ї та 25-ї загальновійськових армій та 1-ї гвардійської танкової армії провели атаки, але з обмеженим успіхом. Цілком імовірно, що ця діяльність є частиною російського триваючого наступу, який ведеться за кількома напрямками на сході України. Завдання Сухопутних військ Росії на напрямку Куп’янськ-Лиман, ймовірно, полягає в просуванні на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області», – йдеться в повідомленні.

Однак, припускає британська сторона, зусилля сил РФ на цьому напрямку, навряд чи призведуть до «великого оперативного прориву» з боку російських сил.

Раніше начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що пожвавлення сил РФ на Лимано-Куп’янському напрямку пов’язане з бажанням росіян «максимально просунутися до Куп’янська» до настання холодів. Водночас через негоду, заявив він, інтенсивність зіткнень в цьому районі зменшилась.