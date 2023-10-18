На Донеччині через обстріли військ РФ напередодні одна людина загинула і ще одна була поранена – влада

У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів військ РФ загинула одна людина в с. Нетайлове (Ясинуватський район), ще одна зазнала порань, йдеться у зведенні обласної військової адміністрації.

За даними влади, від початку повномасштабного вторгнення РФ, у Донецькій області загинули 1743 мирні жителі, ще 4262 – поранені (дані без урахування Маріуполя і Волновахи).

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.