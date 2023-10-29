У російських університетах посилили військову цензуру – розвідка Британії

У Росії відбувається посилення військової цензури в університетах, розвідка Британії каже, що виявила чергове підтвердження цьому.

Як зазначають британські розвідники в новому огляді, Міністерство просвіти РФ, за деякими повідомленнями, в середині жовтня 2023 року дало вказівку університетам уникати відкритого обговорення будь-яких «негативних політичних, економічних і соціальних тенденцій» в Росії під час наукової та навчальної діяльності.

«Це є подальшим обмеженням інформаційного простору в Росії у воєнний час, що ускладнює відкрите обговорення політичних питань», – констатується в огляді.

Британська розвідка вважає, що в довгостроковій перспективі «цей крок продовжить тенденцію формування політики РФ в ехокамері (метафора, яка тотожна інформаційній бульбашці з ефектом підсилення меседжів. – ред.) політично прийнятних, прокремлівських поглядів.

«Дуже ймовірно, що Кремль хоче і надалі придушувати негативні перспективи «спеціальної військової операції» напередодні очікуваного переобрання президента Володимира Путіна на новий термін у березні 2024 року», – підсумовується в огляді.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) припускали, що Міністерство оборони Росії, ймовірно, повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, намагаючись піддавати цензурі скарги на лінії фронту та повідомлення про просування України.