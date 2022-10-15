Після виявлення витоку роботу нафтопроводу «Дружба» відновили – оператор

Нафтопровід «Дружба», на якому кілька днів тому на території Польщі виявили витік, полагодили, подачу нафти відновили, повідомив оператор польської ділянки нафтопроводу PERN.



«У суботу технічні служби PERN відновили повну працездатність пошкодженого трубопроводу, який постачає сиру нафту німецьким клієнтам компанії. Зараз поставки здійснюються по обох трубопроводах західної ділянки», – йдеться у повідомленні компанії.

Причини, що призвели до витоку, з’ясовуються.

Витік на нафтопроводі «Дружба», який з’єднує Росію та Німеччину, було виявлено 12 жовтня. Прорив виявили на одній із ліній західної секції нафтопроводу у близько 70 кілометрів від міста Плоцк. Ця лінія використовується для постачання сирої нафти до Німеччини. Після цього нафтопровід частково перекрили.

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Нафтопровід «Дружба» є одним із найбільших у світі трубопроводів, який постачає російську нафту до більшості країн Центральної Європи, в тому числі до Німеччини, Польщі, Білорусі, Угорщини, Словаччини, Чехії та Австрії.

Виявлення витоку на основному маршруті транспортування нафти до Німеччини сталося на тлі занепокоєння щодо безпеки європейських поставок енергоресурсів після того, як на газопроводах Nord Stream у Балтійському морі нещодавно сталися витоки, які, на думку офіційних осіб Заходу та Росії, були спричинені саботажем.

Європа також зіткнулася з серйозною енергетичною кризою в результаті вторгнення Москви в Україну, яке призвело до скорочення постачання до багатьох країн.