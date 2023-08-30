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«Лівий берег Дніпра – це Україна» – Гуменюк про відео з підняттям українського прапора

Напередодні в мережі з’явилося відео, на якому українські військові, перебуваючи, за їхніми словами, на лівому березі Дніпра, неподалік від Антонівського мосту, піднімають український прапор

Відео, на якому українські військові, за їхніми словами, піднімають український прапор на лівому березі Дніпра, було спланованою акцією – про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

«Це ніяка не самодіяльність, а спланована акція, яка містила в собі особливий посил, особливий знак для мешканців тимчасово окупованих територій, які зараз особливо потерпають під утиском окупантів через їхню агонію напередодні виборів, які вони запланували – що стосуються «приєднання нових територій», як то кажуть, і обрання на їхній погляд, легітимної влади», – сказала вона.

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За словами Гуменюк, акція мала на меті надіслати повідомлення мешканцям окупованих територій, що «Сили оборони поряд, що лівий берег – це Україна, і ми не дозволимо самоуправства такого окупантам».

«Крім того, це була певна естафета від бійців, які висадились на березі тимчасово окупованого Криму з демонстрацією того, що підконтрольних Україні берегів Чорного моря стає більше, а берегів Дніпра – ширше. Тому ми вирішили таким чином підтримати місцевих і позначити окупантам напрямок їх руху», – додала речниця.

Напередодні в мережі з’явилося відео, на якому українські військові, перебуваючи, за їхніми словами, на лівому березі Дніпра Херсонської області, неподалік від Антонівського мосту, піднімають на флагштоці український прапор.

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