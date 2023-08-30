«Лівий берег Дніпра – це Україна» – Гуменюк про відео з підняттям українського прапора

Відео, на якому українські військові, за їхніми словами, піднімають український прапор на лівому березі Дніпра, було спланованою акцією – про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

«Це ніяка не самодіяльність, а спланована акція, яка містила в собі особливий посил, особливий знак для мешканців тимчасово окупованих територій, які зараз особливо потерпають під утиском окупантів через їхню агонію напередодні виборів, які вони запланували – що стосуються «приєднання нових територій», як то кажуть, і обрання на їхній погляд, легітимної влади», – сказала вона.

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За словами Гуменюк, акція мала на меті надіслати повідомлення мешканцям окупованих територій, що «Сили оборони поряд, що лівий берег – це Україна, і ми не дозволимо самоуправства такого окупантам».

«Крім того, це була певна естафета від бійців, які висадились на березі тимчасово окупованого Криму з демонстрацією того, що підконтрольних Україні берегів Чорного моря стає більше, а берегів Дніпра – ширше. Тому ми вирішили таким чином підтримати місцевих і позначити окупантам напрямок їх руху», – додала речниця.

Напередодні в мережі з’явилося відео, на якому українські військові, перебуваючи, за їхніми словами, на лівому березі Дніпра Херсонської області, неподалік від Антонівського мосту, піднімають на флагштоці український прапор.