Сили РФ атакували з авіації Бериславський район: загинув чоловік, двоє поранених – ОВА

Російська армія вдарила з авіації по Бериславському районі Херсонщини, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям», – каже чиновник.

Відомо про те, що ще одну людину госпіталізували в тяжкому стані, медики зараз борються за її життя.

«Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення. Через удар пошкоджено низку будинків у селі», – підсумував голова ОВА.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.