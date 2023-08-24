«Укренерго» залучає аварійну енергетичну допомогу з-за кордону третій день поспіль

Вечірній максимум споживання електроенергії в Україні 23 серпня був на 3% нижче за літній рекорд, повідомляє національна компанія «Укренерго». Це сталося попри те, що температура повітря знизилася на 4 градуси.

При цьому Україна залучала аварійну допомогу з Європи. Одна з теплових електростанцій припиняла роботу через російський обстріл.

«НЕК «Укренерго» для покриття попиту застосовувало з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1800 МВт·год. Нагадаємо, аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів», – заявляє оператор.

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Основна причина залучення допомоги – дефіцит електроенергії в енергосистемі через значні пошкодження на теплових та гідроелектростанціях. Також тривають ремонтні роботи на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку.

Водночас обсягів імпорту електроенергії з Європи не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням та обмеженими можливостями генерації на електростанціях, зазначає «Укренерго».

«Укренерго» також повідомляло про залучення аварійної допомоги з-за кордону вчора та позавчора. Оператор знову просить споживачів заощаджувати електроенергію та уникати використання електроприладами у пікові вечірні години.

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Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.