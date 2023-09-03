Війська РФ протягом дня обстріляли сім громад Сумщини – ОВА

Російські війська протягом дня здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумщини, повідомляє обласна військова адміністрація.



За повідомленням, обстрілів зазнали сім громад – Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Свеська, Великописарівська.



Зокрема, у Білопільській громаді внаслідок мінометного та артилерійського обстрілу пошкоджені приватний будинок, господарча споруда, у Краснопільській громада, окрім іншого, був обстріл шістьма некерованими авіаційними ракетами. Про постраждалих не повідомляється.



Через російський артилерійський обстріл міста Ворожба Сумського району пошкоджені чотири приватні житлові будинки та приміщення агропідприємства, додають в ОВА.

Минулої доби через російські атаки Сумщини загинула людина, ще шестеро зазнали поранень.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України, зокрема прикордонну Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.