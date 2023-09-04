Війська РФ після атаки дронами вдарили по Дніпропетровщині артилерією – влада

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські війська сьогодні вдарили по регіону артилерією. Це сталося після атаки дронами.

Так, за його словами, у Марганецькій громаді на Нікопольщині є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта. Також обірвана лінія електропередач.

Лисак також уточнив інформацію щодо вранішньої атаки російськими БПЛА.

«Один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали уламки збитого «металобрухту». Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна. Влучив дрон-камікадзе й по Нікополю. А ще з безпілотника агресор скинув на місто боєприпас ­– побите авто», – зазначив Лисак.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в небі над Дніпропетровщиною вранці 4 вересня було знищено шість ударних дронів-камікадзе. Попередньо, обійшлося без загиблих та постраждалих.