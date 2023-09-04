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Війська РФ після атаки дронами вдарили по Дніпропетровщині артилерією – влада

Один з обстрілів у Марганецькій громаді на Нікопольщині (фото ілюстративне)

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що російські війська сьогодні вдарили по регіону артилерією. Це сталося після атаки дронами.

Так, за його словами, у Марганецькій громаді на Нікопольщині є руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта. Також обірвана лінія електропередач.

Лисак також уточнив інформацію щодо вранішньої атаки російськими БПЛА.

«Один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали уламки збитого «металобрухту». Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна. Влучив дрон-камікадзе й по Нікополю. А ще з безпілотника агресор скинув на місто боєприпас ­– побите авто», – зазначив Лисак.

Раніше сьогодні повідомлялося, що в небі над Дніпропетровщиною вранці 4 вересня було знищено шість ударних дронів-камікадзе. Попередньо, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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