Війська РФ обстріляли Донеччину, 5 людей поранені – прокуратура

Російські війська 5 вересня з артилерії обстріляли Костянтинівку і Шахтарське на Донеччині, поранені п’ятеро людей, повідомила обласна прокуратура.

«Близько 17:00 війська РФ обстріляли село Шахтарське Волноваського району. Снаряди окупантів поцілили по приватному сектору, де отримали тілесні ушкодження 40-річний чоловік та 50-річна жінка. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу. Вже через дві години росіяни атакували місто Костянтинівку, внаслідок чого зазнали осколкових поранень троє місцевих мешканців віком 40, 51 й 53 роки, які їхали у мікроавтобусі по одній з автодоріг. Двоє з потерпілих наразі перебувають в лікарні у важкому стані», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, внаслідок обстрілів були також пошкоджені приватні будинки, автомобіль і лінії електропередач.

Правоохоронці ведуть досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Наприкінці серпня Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило загибель 9 511 і поранення 17 206 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.