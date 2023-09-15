«Це важливий час для Зеленського» – представник США в ОБСЄ про майбутню зустріч президентів України та США

Високопоставлений американський дипломат, посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер вважає, що для майбутнього України настав «критичний момент». Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.



«Це критичний момент для майбутнього України, тому що вони продовжують контрнаступ на півдні та сході, і це критичний час, (бо) незабаром починається сезон дощів, а потім зима. Українці роблять повільний, але постійний прогрес», – сказав він.



За його словами, президент України Володимир Зеленський міг би використати зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом наступного тижня, щоб наполягати на подальшій військовій підтримці.



«Це важливий час для президента Зеленського, щоб зустрітися зі світовими лідерами та заручитися підтримкою, особливо з боку Сполучених Штатів, які є найбільшим партнером України з питань безпеки. Тому це момент для Зеленського поговорити з президентом США, а також з американським народом, і наголосити, що боротьба України – це не просто бажання відвоювати території, які були окуповані іноземною державою, це справді боротьба за майбутнє міжнародної системи як такої», – додав Карпентер.

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На початку вересня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів. За останніми даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Вашингтон надав Україні 43,2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, 2,9 млрд доларів гуманітарної допомоги і 20,5 млрд доларів бюджетної підтримки через механізми Світового банку.