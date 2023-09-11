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 У Росії влада заявляє про дві атаки безпілотників на місто у Курській області

Місцева влада повідомила про пошкоджено фасаду, даху в адміністративній будівлі та вибиття кількох шибок

У Росії губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про дві атаки безпілотників на місто Рильськ.

«У Рильську з українського безпілотника було скинуто вибуховий пристрій. Ніхто не постраждав. Пошкоджено фасади та вибито кілька шибок у двох будинках на вулиці Леніна», – написав він у телеграмі.

Згодом Старовойт заявив про нібито повторну атаку дрона, внаслідок якої, за його словами, в адміністративній будівлі пошкоджено дах, вибиті шибки в декількох вікнах.

Київ ці звинувачення РФ не коментував.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.

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