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Чи є вихідці з України серед командирів російських кораблів?

Чи є вихідці з України серед командирів російських кораблів?
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Чи є вихідці з України серед командирів російських кораблів?

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Російський Чорноморський флот на третину залежить від командирів, пов'язаних з Україною. Такого висновку дійшли журналісти телепроекту Крим.Реалії проаналізувавши понад сорок основних бойових кораблів ЧФ РФ.

Фрегат «Адмірал Макаров», МРК «Вишній Волочок», «Інгушетія», «Грайворон», «Циклон», ВДК «Новочеркаськ», «Цезар Куніков», «Орськ», «Саратов» – це лише частина плавзасобів з цього списку. Ці кораблі, їхні офіцери та екіпажі безпосередньо беруть участь у війні проти України. Саме ці командири, віддаючи накази на запуск крилатих ракет «Калібр», причетні до обстрілів та численних жертв серед мирного населення в українських містах. Хто ці командири, як вони пов'язані з Україною і чому українські офіцери, які зрадили присязі у 2014-му році, тепер воюють на боці Росії?

Дивіться в новому випуску Крим Реалії.

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