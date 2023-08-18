Очільник Луганщини: окупаційна влада посилила примусову видачу паспортів РФ підліткам

Окупаційна влада Луганської області посилила примусову паспортизацію підлітків, повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор вранці 18 серпня.

«Перед окупаційною владою Луганщини поставлене завдання до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків віком від 14 до 18 років. Дітям пропонують за отримання паспорта РФ безкоштовний відпочинок та погрожують недопущенням до навчання, батькам – припиненням соціальних виплат», – заявив голова області в своєму Телеграмі.

За даними Лисогора, на окуповану Луганщину прибули спостерігачі з Москви, які перевіряють хід паспортизації.

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«До кожної адміністративно-територіальної одиниці направлена комісія, яка шукає підлітків без паспорта. Здійснюється обхід будинків», – заявив голова області.

На початку серпня дослідники в США заявили про «тривожну кампанію» примусу українців до громадянства РФ на окупованих територіях. За їхніми словами, українці, які проживають на окупованих Росією територіях України, змушені прийняти російське громадянство чи зіткнутися з жорстокою помстою, включаючи можливу депортацію до Росії, йдеться в підтриманому США дослідженні.