Справу ватажка «ЛНР» передали до суду – Офіс генпрокурора

Справу проти ватажка незаконного збройного угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника передали до суду, повідомляє Офіс генерального прокурора 17 серпня.

За повідомленням, справу за статтями про дії з метою зміни кордонів України, публічні заклики до таких дій за попередньою змовою, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на окупованій території передали прокурори Луганської обласної прокуратури.

«20 вересня 2022 року «голова ЛНР» підписав фейковий закон «Про референдум ЛНР з питання входження до складу російської федерації на правах суб’єкта РФ». Він систематично заявляв у пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання «республіки» до країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

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Після проведення незаконного референдуму Пасічник звернувся до президента Росії «з пропозицією про прийняття «ЛНР» до складу Російської Федерації» і підписав відповідний договір у вересні 2022 року.

«Обвинувачений активно здійснює антиукраїнську діяльність, видає та підписує юридично нікчемні «документи» та співпрацює з представниками держави-агресора», – додає прокуратура.

Леонід Пасічник очолює незаконне угруповання «ЛНР» з 2017 року після усунення з цієї позиції Ігоря Плотницького.

Раніше правоохоронці скерували до суду справу проти очільника незаконного збройного угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.