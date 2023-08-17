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Справу ватажка «ЛНР» передали до суду – Офіс генпрокурора

Після проведення незаконного референдуму Леонід Пасічник (ліворуч) звернувся до президента Росії «з пропозицією про прийняття «ЛНР» до складу Російської Федерації», повідомляє ОГП

Справу проти ватажка незаконного збройного угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника передали до суду, повідомляє Офіс генерального прокурора 17 серпня.

За повідомленням, справу за статтями про дії з метою зміни кордонів України, публічні заклики до таких дій за попередньою змовою, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на окупованій території передали прокурори Луганської обласної прокуратури.

«20 вересня 2022 року «голова ЛНР» підписав фейковий закон «Про референдум ЛНР з питання входження до складу російської федерації на правах суб’єкта РФ». Він систематично заявляв у пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання «республіки» до країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

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Після проведення незаконного референдуму Пасічник звернувся до президента Росії «з пропозицією про прийняття «ЛНР» до складу Російської Федерації» і підписав відповідний договір у вересні 2022 року.

«Обвинувачений активно здійснює антиукраїнську діяльність, видає та підписує юридично нікчемні «документи» та співпрацює з представниками держави-агресора», – додає прокуратура.

Леонід Пасічник очолює незаконне угруповання «ЛНР» з 2017 року після усунення з цієї позиції Ігоря Плотницького.

Раніше правоохоронці скерували до суду справу проти очільника незаконного збройного угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність.

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