В окупованому Донецьку бійця «Азова» засудили до 25 років суворого режиму

Підконтрольний Росії «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив військовослужбовця 3-ї роти 1-го батальйону Національної гвардії України Андрія Богдана до 25 років колонії суворого режиму, повідомив Слідчий комітет Росії 14 серпня.

Богдана звинуватили у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених засобів і методів (частина 1 статті 356 КК РФ), а також убивстві, вчиненому організованою групою, за мотивами політичної та ідеологічної ненависті (пункти «ж», «л» частини 2 статті 105 КК РФ).

За російською версією, в березні 2022 року, перебуваючи в Маріуполі, Богдан разом із товаришами по службі «за наказом керівництва ВСУ» зупинив легковий автомобіль, в якому перебували двоє «військовослужбовців ДНР», один із яких був поранений. Після цього Богдан, як стверджували слідчі, відвів пораненого військовослужбовця до розташованої поруч будівлі та нібито «розстріляв з автомата».

У російському відомстві стверджують, що в «Богдан повністю визнав провину і покаявся в скоєному».

Раніше російські суди в окупованих Луганську і Донецьку схвалили кілька багаторічних (аж до довічного увʼязнення) вироків полоненим українським військовим.

У серпні 2022 року Верховний суд Росії визнав полк «Азов» «терористичною організацією». «Азов» – це офіційний підрозділ Національної гвардії України, бійці якого, зокрема, обороняли Маріуполь. Вони були серед тих українських військових, які вийшли із заводу «Азовсталь» і зараз перебувають у російському полоні.