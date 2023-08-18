Куди цілили дрони у Москві цього разу? Куп'янськ: війська РФ ближче? РФ готує більше «шахедів»?

Москву та Московську область знову атакували безпілотники, заявляє російське Міноборони, а телеграм-канали один за одним поширюють відео з російської столиці. Що було ціллю тих, хто ці атаки здійснював та чи може Кремль захистити російську столицю з повітря?

Російські окупанти терміново будують нову лінію оборони на Нікольському напрямку в Донецькій області, каже радник законного мера Маріуполю Андрющенко. Чи означає це те, що сили РФ бояться активних бойових дій ЗСУ у самому Маріуполі?

На Куп'янському напрямку російські сили частково повторюють тактику боїв на Донбасі, а саме біля Бахмуту. Про це каже речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Що відбувається на цьому напрямку – розкажемо.

Видання The Washington Post оприлюднило докази угоди, яку уклали Росія та Іран. Згідно з документом, до літа 2025 року Кремль планує створити 6000 дронів для бомбардування українських міст. Чи вийде у Росії це реалізувати?

Так званий суд угруповання «ДНР» засудив до 24 років ув'язнення полонених «азовців» Павла Артеменка та Антона Романюка. Як Київ може допомогти «азовцям» та скільки ще їх залишається у полоні Росії та в тюрмах в окупації – будемо говорити далі.

Український стендап-комік, сценарист та радіоведучий Антон Тимошенко жартує про політику, суспільство і життя під час великої війни. А ще активно збирає гроші на потреби ЗСУ. І зараз готується до туру Україною. Моя колега Катерина Некреча поспілкувалася з коміком про війну, настрої суспільства, донати та інформаційну тишу в соцмережах.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода: