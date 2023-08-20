Росія вивела в Чорне море підводний ракетоносій – Гуменюк

У неділю, 20 серпня, Росія вивела в Чорне море підводний носій крилатих ракет, повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що армія РФ ввечері 19 серпня вивела у Чорне море підводний ракетоносій. Він споряджений чотирма ракетами типу «Калібр».

За її словами, «такі маневри окупанти спрямовані на виснаження протиповітряної оборони України».

«Зараз 9 кораблів у Чорному морі, серед них один ракетоносій, підводний човен. Один корабель прикриває обстановку у Чорному морі. Ракетну небезпеку ми оцінюємо як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнений для виявлення системами ППО. Це означає, що на сигнали повітряної тривоги треба реагувати дуже оперативно», – сказала речниця.

У суботу, 19 серпня, армія РФ вдарила по центру Чернігова.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ракетний удар по центру Чернігова є причиною того, чому Україна «об’єднує світ проти терористичної РФ», зазначив президент Володимир Зеленський.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.