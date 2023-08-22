В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт російського МіГ-31К

По всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Влада просить пройти в найближче укриття.

«Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС Росії з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області», – повідомили Повітряні сили ЗСУ. Цей винищувач є носієм балістичних ракет «Кинджал».

ОНОВЛЕНО. Приблизно через пів години у Повітряних силах повідомили про відбій загрози. Про обстріли в цей час не повідомляли.

Раніше сьогодні Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що Росія тримає 20 «Калібрів» у Чорному й Азовському морях.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.

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