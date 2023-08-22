Сили РФ обстріляли Сумщину з гранатомета, поранені люди – прокуратура

У вівторок, 22 серпня, російські військові атакували місто Середина-Буда на Сумщині, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними відомства, близько 13 години дня армія РФ з території РФ із міномета та гранатомета обстріляла околицю міста Середина-Буда Шосткинського району.

Зазначається, що четверо цивільних чоловіків отримали поранення, також уламками було посічено фасади приватних будинків, пошкоджено транспортні засоби.

Прокуратура каже, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська фактично щодня обстрілюють прикордонні громади Сумщини. У липні Сумська ОВА заявила про необхідність виселення цивільних із п’ятикілометрової зони біля кордону з Росією через посилення обстрілів.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв минулого місяця заявив про посилення протиповітряної оборони на північному напрямку, зокрема на Сумщині.