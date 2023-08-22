Армія РФ вночі обстріляла Вовчанськ і Куп’янськ-Вузловий на Харківщині – ОВА

Російські війська вночі обстріляли Вовчанськ і Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Цієї ночі, близько 03:00, ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю – 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала», – написав він у телеграмі.

За його словами, через обстріл селища міського типу Куп’янськ-Вузловий, який стався близько 00:30, пошкоджений приватний будинок, сталася пожежа.

Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив Радіо Свобода минулого тижня, що у всіх громадах Куп’янського району розробили маршрути на випадок необхідності евакуації людей в разі загрози окупації Куп’янська.

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Війська РФ завдають регулярно ударів по Харківщині. При цьому Москва продовжує заперечувати обстріли цивільного населення в Україні.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.