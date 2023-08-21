Через вечірні атаки військ РФ по Херсонщині постраждали троє цивільних – влада

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що в результаті російських обстрілів ввечері 21 серпня у регіоні постраждали троє цивільних.

«Через обстріл Софіївки постраждали двоє місцевих жителів – 79-річна жінка та 60-річний чоловік. Потерпілим надали медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно… Росіяни атакували житловий будинок у Бериславі. У власній оселі поранення отримав 48-річний місцевий житель. Постраждалого доставили до лікарні», – йдеться у Telegram-повідомленні Херсонської ОВА.

Раніше сьогодні вдень повідомлялося, що війська РФ з безпілотника скинули вибухівку на жителя Золотої Балки.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.