На Чернігівщині є влучання «шахеда» по цивільному об’єкту – Чаус

Голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус пізно ввечері 21 серпня повідомив про влучання запущеного армією РФ дрона-камікадзе в цивільний об’єкт у регіоні.

«На жаль, є влучання «шахеда» в цивільний об’єкт у населеному пункті прикордонної громади», – написав Чаус у Telegram.

Чи є постраждалі, посадовець не уточнив.

Це сталося незабаром після того, як у низці північних областей було оголошено повітряну тривогу.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.