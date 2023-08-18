Росія атакує Україну ракетами випуску травня-червня 2023-го – директор Київського дослідного інституту

Російська армія, атакуючи Україну, використовує ракети, які випустили у травні-червні цього року. Про це на основі проведених експертиз в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» сказав директор Київського науково-дослідного Інституту судових експертиз Олександр Рувін.

«Останнім часом уже до нас долітають ракети випуску травня-червня 2023 року. Тобто вони вже прямо їх з конвеєра запускають. Запаси уже закінчуються. Дивує, що уже немає, напевне, можливості у них купляти дефіцитні блоки, які використовуються для ракет, вони їх паяють в ручному режимі. Уже бачимо, що це збірка не конвеєрна. Уже не можуть у тій кількості їх випускати, як вони їх робили», – зазначає Рувін.

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Водночас дослідник вказав на те, що російські війська все ще можуть отримувати нову зброю:

«Бачимо схеми і інші речі іноземні. Вони все-таки якимось чином протягують».

Зокрема, за словами Рувіна, схеми для зброї армія РФ отримує зі Сполучених Штатів Америки, і навіть Великої Британії. Йдеться про березень і квітень 2023 року.

У липні міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії Єрмака-Макфола оприлюднила звіт із даними про використання Росією іноземних компонентів у своїх ракетах. Згідно з висновками, у 58 одиницях російської зброї знайшли загалом 1 057 окремих закордонних компонентів, половину з них складають мікрочіпи та мікропроцесори.