Обстріл Очакова: «Летить скло, квіти, земля, все летить. Була прямо буря»

За його даними, цим ударом російські війська «позбавили вікон і дахів пів міста Очакова і навели паніку в Миколаєві». Кількість поранених через обстріл сягнула 15 людей, із них – дворічна дитина, повідомили згодом в ОВА. За даними Офісу генпрокурора, пошкоджень зазнали понад 40 багатоповерхових та приватних житлових будинків, транспортні засоби, підприємства та установи.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» побував в Очакові. Перше, що впадає в очі – будинки без дахів.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.