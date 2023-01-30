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Обстріл Очакова: «Летить скло, квіти, земля, все летить. Була прямо буря»

Обстріл Очакова: «Летить скло, квіти, земля, все летить. Була прямо буря»
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Обстріл Очакова: «Летить скло, квіти, земля, все летить. Була прямо буря»

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Очаківська громада Миколаївської області постійно потерпає від російських обстрілів. Як кажуть очевидці та місцева влада. 9 січня армія РФ поцілила в залите бетоном сховище протикорабельних мін часів Другої світової війни, повідомив очільник області Віталій Кім. Це призвело до значних руйнувань.

За його даними, цим ударом російські війська «позбавили вікон і дахів пів міста Очакова і навели паніку в Миколаєві». Кількість поранених через обстріл сягнула 15 людей, із них – дворічна дитина, повідомили згодом в ОВА. За даними Офісу генпрокурора, пошкоджень зазнали понад 40 багатоповерхових та приватних житлових будинків, транспортні засоби, підприємства та установи.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» побував в Очакові. Перше, що впадає в очі – будинки без дахів.

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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