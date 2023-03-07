Радник мера Очакова намагався його завербувати і переконати здати місто – правоохоронці

Радника міського голови Очакова, Миколаївська область, підозрюють у підривній діяльності на користь Росії – про це повідомили 7 березня Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Як стверджують у прокуратурі, 55-річний житель міста отримував завдання від Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ).

«Під псевдонімом «Майстер» підозрюваний на постійній основі отримував завдання від представників ГРУ РФ. Одним із завдань було звітування про наслідки ракетно-артилерійських обстрілів ЗС РФ по території Очаківської міської територіальної громади. У січні ж 2023 року підозрюваний отримав нове завдання щодо вербування Очаківського міського голови, забезпечення його лояльного відношення та підтримки дій РФ, аж до «здачі міста», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, наприкінці січня фігурант справи мав влаштувати телефонну розмову мера Очакова з представниками Росії. Натомість голова міста повідомив Службу безпеки.

СБУ зазначила, що за сприяння здачі міста меру «пропонували «обрати посаду» у разі захоплення південного регіону».

«Втім, він проявив патріотичну позицію, повідомив СБУ про спроби вербування і сприяв викриттю ворожих планів. Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України», – повідомляє відомство.

Чоловіку повідомили про підозру в державній зраді. Його взяли під варту. Під час обшуків правоохоронці вилучили «таємний» телефон», тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.