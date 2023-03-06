В Одесі затримали заступника голови ОВА, тривають слідчі дії

В Одесі затриманий заступник голови обласної військової адміністрації Ігор Ткачук, повідомив 6 березня у своєму телеграм-каналі голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше. Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь-якою неправомірною діяльністю осіб, не залежно від посади, яку вони займають», – написав Марченко.

Ігор Ткачук є заступником голови Одеської ОВА Максима Марченка з жовтня 2022 року. Має 15-річний стаж роботи на держслужбі. Депутат Одеської районної ради VIII скликання від партії «За майбутнє».

З лютого 2022 року виконував обов’язки заступника директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» із загальних питань. У 2018–2019 роках був керівником апарату Одеської обласної державної адміністрації.