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Російські укріпрайони на півдні України: ВСУ не вибили б росіян звідси

Російські укріпрайони на півдні України: ВСУ не вибили б росіян звідси
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Російські укріпрайони на півдні України: ВСУ не вибили б росіян звідси

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«Аналізуючи ситуацію, розумієш, що вони хочуть, щоб в Україні було як у їхніх селах у Росії. У них там нічого немає, жодної цивілізації та благ», – каже Максим Коровай, начальник Першотравневої сільської військової адміністрації.

Знімальна група Крим.Реалії об'їхала села цієї громади: Максимівку, Благодатне, Квітневе і Первомайське. Таких руйнувань журналісти досі не бачили. Тут були серйозні укріпрайони армії РФ: місцеві жителі показали мережу траншей від хати до хати.

Максимівка розташована на краю Первомайської громади. За 19 кілометрів Благодатне. У цьому селі російським військовим закріпитись не вдалося. ЗСУ щоразу вибивали ворога. Центр громади – Первомайське та село Квітневе 8 місяців перебували на лінії вогню. Восени 2022 року ці села були звільнені ЗСУ.

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