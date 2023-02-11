Російські укріпрайони на півдні України: ВСУ не вибили б росіян звідси

Знімальна група Крим.Реалії об'їхала села цієї громади: Максимівку, Благодатне, Квітневе і Первомайське. Таких руйнувань журналісти досі не бачили. Тут були серйозні укріпрайони армії РФ: місцеві жителі показали мережу траншей від хати до хати.

Максимівка розташована на краю Первомайської громади. За 19 кілометрів Благодатне. У цьому селі російським військовим закріпитись не вдалося. ЗСУ щоразу вибивали ворога. Центр громади – Первомайське та село Квітневе 8 місяців перебували на лінії вогню. Восени 2022 року ці села були звільнені ЗСУ.