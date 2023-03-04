«Мінний терор». Які боєприпаси залишили окупанти на Миколаївщині і Херсонщині?

Південь України і Харківщина найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами регіони України, – вважає голова ГО «Асоціація саперів України» Тимур Пістряга. На Миколаївщині і Херсонщині небезпечні будь-які лісосмуги, сільгосп поля, береги озер і річок. За даними ДСНС, потенційно небезпечні 30% території України. За площею це, як дві Австрії.

Все є: з танків, вертольотів, «Смерчів», «Градів»...

Їдемо на розмінування із підрозділом ДСНС в Миколаївській області в село Новогригорівка. Воно розташоване за 40 кілометрів від Миколаєва. 8 місяців цей населений пункт був на лінії вогню, під обстрілом російської армії, розповідають місцеві.

«Тут і прильоти з трьох напрямків. Безперервно це все відбувалося. У нас на рахунок будівель, щоб знайти непошкоджену – ну, жодної! Всі. Це, так би мовити, фронтове село було. ЗСУ стояло в посадці, а ворог за селом», – зазначає житель Новогригорівки Микола.

Новогригорівка, як і більшість сіл півдня України після 24 лютого, замінована та повністю зруйнована масовими обстрілами.

Микола покликав піротехніків до Новогригорівки, коли натрапив на снаряд, який не розірвався на території школи.

«Було виявлено, за заявкою, осколково-бойовий елемент від касетного боєприпасу 9Н210-й, який перебуває у зведеному стані і не розірвався. Я навіть не можу сказати чому він не розірвався. Тобто, такі боєприпаси належать до 2-ї категорії і їх потрібно знищувати на місці», – пояснює начальник піротехнічного розраунку Сергій Іскра.

Все є: з танків є, з вертольотів є, зі «Смерчів»...

Теоретично, пояснює Сергій, якби людина наступила або зачепила цей касетний боєприпас, він зміг би здетонувати. Таких смертоносних подарунків від російських військових у Новогригорівці дуже багато, – підтверджують місцеві.

«На жаль, не багато, а дуже багато. Так би мовити, в лапках, букет. Все, що хочеш. Так. Мабуть тут можна назвати швидше, суб’єктивна точка зору, те, чого немає, аніж те, що є. Все є: з танків є, з вертольотів є, зі «Смерчів» є, з «Градів» є, артилерійські міни є. Та все, що хочеш», – каже Микола з Новогригорівки.

«При виявленні будь-якого підозрілого чи вибухонебезпечного предмету в жодному разі не проводимо з ним ніяких маніпуляцій. Не підходимо, не намагаємося брати в руки, не кидаємо в вогонь, не намагаємося його розібрати. В обов’язковому порядку дзвонимо 101, 102 і чекаємо на приїзд спеціалістів», – нагадує прес-офіцер ГУ ДСНС в Миколаївській області Артем Вагін.

«Подарунки» російської армії на півдні України

9Н235

Касетний 9Н235 один із найпоширеніших боєприпасів на півдні України.

Від того, який сапери підірвали в Новогригорівці, він зовні відрізняється лише маркуванням.

«В «Урагані» таких касет 30 штук, в «Смерчі» 72-і. Тобто, можете уявити на що вони здатні», – каже Олександр Зайцев.

У кожній касеті 92-а осколки, пояснює Олександр. Майже все на півдні України обстрілювали такими снарядами.

Ф-1

На Ф-1 можна натрапити всюди, де були позиції окупантів. Ці протипіхотні гранати у російській армії ще називають «лимонками» чи «фенюшами». Під час відступу на півдні України російські військові масово ставили Ф-1 на розтяжки, каже Олександр.

Достатньо зусиль у півтора кілограма, щоб «лимонка» здетонувала. Розліт уламків 180-200 метрів.

ОЗМ-72

Радянську загороджувальну міну ОЗМ-72 ще називають «жабою». Перед вибухом вона підлітає догори. Російські військові теж часто ставлять її на розтяжки, пояснюють піротехніки.

«Тобто, ви ідете, ногою зачіпляєте або провід або жилку, вона піднімається на висоту 60-90 сантиметрів і вибухає», – пояснює Олександр Зайцев.

В одній міні-жабі 1400 вбивчих елементів.

МОН-50

Радянські МОН-50 теж часто використовувалися окупантами. Найбільше на Миколаївщині їх знаходять в районі Снігурівки, розповідає Олександр.

«Це міна осколкова направленої дії. Вага вибухової речовини 700 грам», – каже Олександр Зайцев.

ПОМ-3

ПОМ-3 – це новинка російського воєнпрому. Вперше була представлена 2019-го.

«Від неї не відходить жодна розтяжка. Її побачити у траві дуже і дуже складно. Спрацьовує, якщо ви підходите на відстань десь 10-15 метрів», – зазначає Олександр.

Ми підходимо до даного боєприпасу і на відстані десь метрів 10 він спрацьовує сам

У ПОМ-3 встановлено сейсмічний датчик, який реагує на коливання ґрунту, – пояснює сапер. Міна знищує все в діаметрі 25-ть метрів. Знешкодити її досить складно. Чи не єдиний дієвий спосіб, дистанційно, пострілом у бойову частину.

КОБЕ 3Б30

Ще одна новинка агресора – касетний боєприпас КОБЕ 3Б30. На ньому часто підриваються військові та цивільні, каже Олександр. Такими снарядами з білими стрічками обстрілювали Миколаївщину. Вони запрограмовані на самоліквідацію і коли спрацюють точно не відомо.

«Ми підходимо до даного боєприпасу і на відстані десь метрів 10 він спрацьовує сам. На велику радість ніхто не постраждав, але після цього ми стали більш уважними», – ділиться досвідом Олександра Зайцев.

2013-го цей боєприпас Росія випробувала в Сирії. Після 24 лютого використовує в Україні.

ТМ-62М

А ще південь України всіяний протипіхотними і протитанковими мінами. ТМ-62М, які спрацьовують за зусилля 120 кілограмів і більше.

Російські військові часто встановлюють їх із так званим секретом. Під міну кріплять ще одну вибухівку на розвантаження, пояснюють фахівці. Щоб убити чи покалічити українських саперів.

«Вони майже все мінують. Це були і колодязі, і газові труби, і трупи, пакет з сухпайком. Теж. Тобто все, що, скажімо так, до чого людина може підійти і це взяти в руку, вони все мінують. Будь-який предмет можна замінувати. Будь-який. Чи то зброя, чи то бронежилет, каска. Ну, все, що завгодно», – каже Олександр Зайцев.

«Мінний терор» російської армії

це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор

Після 28-го лютого сапери знешкодили понад 300 тисяч вибухонебезпечних пристроїв по всій Україні. За підрахунками економістів, розмінування одного квадратного метра коштує Україні 3-4 долари.

«Це все одно ми говоримо про мільярди. З таким масштабом, як наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами, це мільярди доларів», – пояснює голова ГО «Асоціація саперів України» Тимур Пістряга.

«Мінним терором» назвав дії російських військових в Україні Володимир Зеленський. Наголосивши, що порятунку від такого терору немає.

Мінний терор буде одним із обвинувачень проти Росії

«Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних «фугасів», розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть ще жорстокіший та підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО», – сказав у грудні 2022-го президент України Володимир Зеленський.