Понад 10 мільйонів гектарів в Україні вже засіяли – Шмигаль

Площі засіяних аграрним сектором земель забезпечать внутрішні потреби та можливість експорту, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 23 травня.

«Попри всі труднощі, вже засіяно більше 10 мільйонів гектарів. Загалом очікуємо цьогоріч засіяти понад 13 мільйонів. Це повною мірою задовольняє внутрішню потребу нашого ринку й залишає значний простір для експорту та, відповідно, підтримки економіки», – розповів голова уряду.

Він назвав серед проблем сільського господарства мінну небезпеку, визначивши розмінування одним із ключових пріоритетів на цей рік.

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«Зараз вдалося обстежити вже 110 тисяч гектарів і виявити більше 600 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування, особливо у прифронтових регіонах, дозволяє проводити там посівну та повертати життя у громади», – додав Шмигаль.

Друга посівна кампанія в Україні триває в умовах повномасштабних бойових дій. У березні Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозувало, що площі посіву основних ярих культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території складуть 5 700,1 тисяч гектарів, що на 206,5 тисяч менше від показника минулого року.