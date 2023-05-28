Україна отримала аварійну допомогу з Румунії для покриття вечірнього піку в енергосистемі – «Укренерго» 

Через нічну російську атаку дронами на початку доби 28 травня нових пошкоджень в українській енергосистемі не було, повідомила компанія «Укренерго» 28 травня.

Водночас вона вказує на вечірні навантаження на енергетичні мережі:

«Вчора, 27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми».

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Як пояснює компанія, аварійна допомога знадобилася через недостатність потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини «здійснювався, але у вечірні години був незначним», очікується, що таким він буде і ввечері 28 травня.

«Укренерго» знову просить споживачів використовувати електроенергію ощадливо у вечірні години.

Російські війська активно обстрілювали енергетичну інфраструктуру України протягом зими 2022-2023 року. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж, що призводило до регулярних відключень електроенергії.

Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.