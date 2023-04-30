ДТЕК: за дві доби повернули світло до 20 населених пунктів Донеччини

Впродовж 27 та 28 квітня енергетики повернули світло в домівки 20 населених пунктів на Донеччині, яка постійно зазнає ракетних ударів російської армії, повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Знову зі світлом 26310 родин Донеччини», – зазначили в компанії.

Рано-вранці 28 квітня Росія завдала чергового масованого удару по території України. На цей час відомо про щонайменше 13 загиблих: 11 – в Умані, де внаслідок влучання ракети зруйнувався під’їзд багатоповерхівки, двох – у Дніпрі. Серед загиблих є діти. Ще понад десять людей були поранені.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вранці 28 квітня атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. З 23 ракет Х-101/Х-555 збили 21.