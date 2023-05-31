Міненерго: світло майже 2 мільйонам споживачів повернули, генерації достатньо

Енергетики повернули світло майже двом мільйонам споживачів у 12 областях України, які 30 травня залишилися без світла, повідомило 31 травня Міністерство енергетики України.

За даними відомства, комісія, створена Держенергонаглядом за дорученням міністра енергетики України Германа Галущенка, щодо вивчення причин розсинхронізації енергосистеми й аварійних вимкнень, розпочала свою роботу.

У Міненерго додали, що ситуація з генерацією і споживанням електроенергії – стабільна, а виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. «Дефіциту в системі немає. Відключення не плануються», – йдеться в повідомленні.

«Триває ворожий терор прифронтових територій. У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 26 населених пунктів, без світла залишилися 12,3 тисячі споживачів. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях», – додали в міністерстві.

За повідомленням, ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, за даними Міненерго, через негоду знеструмлені 12 населених пунктів у Запорізькій області.

Напередодні в Міністерстві енергетики України повідомили, що в оператора системи передачі електроенергії сталася «надзвичайна ситуація», що призвела до розсинхронізації енергосистеми і як наслідку – аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів. Причина цього поки невідома, її має встановити утворена Міненерго комісія.