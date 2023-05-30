Знеструмлення у низці областей сталося через аварійне вимкнення, причини з’ясовуються – «Укренерго»

До знеструмлення споживачів у низці областей призвело аварійне вимкнення кількох магістральних високовольтних ліній, повідомила у телеграмі компанія «Укренерго».

«Близько 13.00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей», – йдеться у повідомленні.

У компанії повідомляють, що наразі триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії обіцяють відновити у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту.



При цьому «Укренерго» наголошує, що відключення відбулися з технічних причин і не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.

Раніше енергохолдинг ДТЕК повідомив про аварійні відключення світла 30 травня по всій країні через зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.

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За даними Міністерства енергетики, внаслідок нічної атаки дронів на Київщині об’єкти енергетичної інфраструктури не постраждали.